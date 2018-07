Abel valoriza empate e exalta goleiro do São Paulo: 'Foi inacreditável'

O técnico Abel Braga valorizou o ponto somado pelo Fluminense fora de casa, no empate com o São Paulo por 1 a 1, no domingo, no Morumbi. Para o treinador, a vitória ficou distante por causa da boa atuação do goleiro Renan Ribeiro, que brilhou com defesas importantes, principalmente no primeiro tempo.

"A defesa que ele fez no lance do Henrique Dourado no primeiro tempo é inacreditável", elogiou Abel, ao citar cabeçada do artilheiro do Brasileirão, quase à queima-roupa. Renan Ribeiro fez ainda uma sequência de três defesas em meio a um bate-rebate na área são-paulina, assegurando a igualdade no placar.

Satisfeito com o marcador, Abel reclamou da postura da equipe em alguns momentos do jogo. "Não gostei de como recuamos depois do gol de empate. Demos muito espaço para o Thiago Mendes e ainda bem que o Renato entrou para voltar o equilíbrio no meio-campo", afirmou o técnico.

Em outra avaliação individual do seu time, ele considerou "precipitado" o retorno de Wellington Silva, recuperado recentemente de lesão. "Acho, sinceramente, que me precipitei. Ele ainda não está 100%. Falta ritmo. Por isso temos jogo-treino marcado para esta semana. Para quinta-feira, vamos ver. Vamos analisar o adversário", disse o técnico. O atacante ficou mais de um mês afastado por conta de uma pubalgia.

O tricolor carioca volta a campo na quinta-feira, para um duelo na Copa Sul-Americana. O adversário será a Universidad Católica do Equador, em jogo de ida que será realizado no Maracanã. O confronto vale vaga nas oitavas de final.

Para este jogo, Abel sugeriu mudanças na lista de inscritos no campeonato. "Não está inscrito o Mascarenhas. Norton vai ficar. Tem o Matheus Alessandro. O Luquinhas também não está. Tem o Marlon Freitas. É quase certo que ele vai entrar", afirmou o treinador, sem confirmar as alterações.