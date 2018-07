Abel valoriza liderança do Inter após empate fora de casa

CRICIÚMA - O Internacional não passou de um empate por 0 a 0 com o Criciúma, domingo, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Abel Braga evitou lamentar o resultado e destacou que o mais importante foi a manutenção do time na liderança da competição. O treinador, porém, reconheceu que o time se surpreendeu com a retranca do adversário.

"Lutamos de tudo quanto foi maneira. Tivemos chances de marcar, mas não conseguimos. A gente não esperava um adversário tão atrás. Somos líderes e vamos pensando jogo a jogo. Hoje foi final de Copa do Mundo para a gente", avaliou Abel.

Nas próximas duas semanas, o Inter disputará quatro partidas até a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo. E o time mira bons resultados para se manter na liderança. "Agora é manter o foco. Teremos jogos quarta e domingo até a pausa para a Copa do Mundo. Precisamos estar bem", projetou o vice-presidente de futebol Marcelo Medeiros.

O empate com o Criciúma levou o Inter aos 11 pontos, em primeiro lugar. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.