Abel valoriza vantagem conquistada pelo Fluminense contra time uruguaio

O técnico Abel Braga reconheceu após a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Liverpool, do Uruguai, na noite de quarta-feira, que o resultado encaminhou a classificação da sua equipe à segunda fase da Copa Sul-Americana. A avaliação do treinador foi de que um terceiro gol teria resolvido a série, mas ele destacou o fato de o time não ter sido vazado no Maracanã.

"Talvez um gol a mais tivesse sido um pouco melhor. Mas não sofrer gols é muito importante", disse, apontando a boa vantagem assegurada pelo Fluminense para o duelo de volta, agendado para 10 de maio, em Montevidéu.

No triunfo de quarta, no Maracanã, Abel destacou a boa atuação do volante Wendel, de apenas 19 anos, que vai conquistando seu espaço entre os titulares do Fluminense. "Tem encantado todo mundo. Treina sempre com disposição, pensa no coletivo. Está sempre de bom humor. Não me surpreende mais, tenho bom olho", disse.

Agora o Fluminense volta as suas atenções para o duelo com o Botafogo, domingo, no Engenhão, pelas semifinais da Taça Rio. O confronto perdeu muito peso, pois as semifinais do Campeonato Carioca já estão definidas. Abel, porém, tratou de valorizar o confronto.

"Vamos jogar um clássico e só isso já é muito importante, comentou. Ninguém entra em campo numa semifinal para jogar amistoso", assegurou o treinador do Fluminense, que evitou revelar qual formação colocará em campo no fim de semana.