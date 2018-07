Abel vê classificação 'merecida' e comemora Fla-Flu na Sul-Americana

Satisfeito com a classificação do Fluminense às quartas de final da Copa Sul-Americana, o técnico Abel Braga resumiu o clima no time ao revelar o choro do presidente Pedro Abad no vestiário, ao fim da derrota por 2 a 1 para a LDU, na noite desta quinta-feira: "Temos a dimensão dessa classificação porque as lágrimas do presidente no vestiário simbolizam o mar de lágrimas que ficaram nas duas finais contra a LDU em 2008 e 2009".

Abel fazia referência às duras derrotas do Flu para a LDU nas finais da Copa Libertadores de 2008 e da Copa Sul-Americana de 2009. No clima de revanche, ele não escondeu o alívio. "Tudo muito difícil: muitos garotos, altitude, um treinamento apenas na véspera, para pegar o tempo da velocidade da bola. Tivemos que usar oxigênio no intervalo, e depois do jogo também. E nunca abdicamos da classificação.

O técnico, contudo, admitiu que o Fluminense não jogou o suficiente para merecer a vitória na quinta. "Não merecíamos a vitória, mas sim a classificação. O resultado foi justo. Justo por tudo o que fizemos no primeiro jogo, onde merecemos mais um gol e não fizemos. Ficou caro. Independente de um mau primeiro tempo hoje, não deixamos de acreditar. A classificação é merecida."

Mesmo ciente das falhas da equipe em Quito, Abel tratou de minimizar a fraca atuação do time. "Você vê o erro, mas é muito difícil. O segundo gol deles sai depois de um contra-ataque meu, em que a altitude pesa para o time. Mas tudo isso simboliza a luta, a dedicação e um comportamento do time. Eles entraram para a história. Essa foi uma vitória que vai dar uma moral grande para a equipe", exaltou.

Poucos minutos após a classificação, Abel já começou a pensar no próximo desafio na Sul-Americana. E será justamente o rival Flamengo. "Estou contente porque não é em qualquer competição que se pode ter um time como o Flamengo pela frente. Já tivemos eles pela frente no Estadual e vocês lembram como foram os gols. E vão ser dois jogos no Rio. Tudo o que as duas torcidas queriam."

Antes de pensar no Fla-Flu das quartas de final, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe recebe o Palmeiras, no Maracanã.