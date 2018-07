Abel vê Inter 'no bolo de novo' após vencer o Bahia em Porto Alegre

A vitória do Internacional por 2 a 0 sobre o Bahia, no último sábado, no Beira-Rio, recolocou a equipe no G-4 do Campeonato Brasileiro. De quinto, o time gaúcho pulou para terceiro, beneficiado pelo empate do Corinthians. O título ainda parece um sonho distante, mas o técnico Abel Braga avisou: "Estamos no bolo de novo".

"Fizemos um primeiro tempo muito bom, contra uma equipe difícil. Nossa obrigação era vencer, mas muitos jogadores cresceram individualmente hoje (sábado). Estamos no bolo de novo", comentou. O treinador descartou voltar a pensar em título, mas celebrou a volta à zona de classificação para a Libertadores.

Além do significado na tabela, o triunfo foi importante para restabelecer o Inter, que vinha de derrotas para o Corinthians e o Flamengo. O zagueiro Ernando apontou que o resultado pode ser o ponto de partida para o fim da oscilação colorada. "Agora é manter nestes últimos jogos para permanecermos no G-4."

A vitória também teve significado especial para dois jogadores: Alan Patrick e Nilmar, que marcaram os gols colorados. "Hoje fui coroado com um belo gol. Sempre procuro dar o máximo. Hoje tudo deu certo", disse Alan Patrick. "Foi bom fazer mais uma partida e marcar novamente", comentou Nilmar.