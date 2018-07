Abel vê 'resultado mentiroso' após derrota do Fluminense

"O resultado é totalmente mentiroso. Não cabia em hipótese nenhuma uma derrota do Fluminense. Se hoje (domingo) houvesse um time que teria de perder esse time seria o Flamengo. O Flamengo venceu em uma oportunidade que teve, em uma dessas jogadas de posse de bola. A equipe soube aproveitar o seu único momento. Tem grandes jogadores, que fazem essa diferença quando surgem essas chances, mas tentamos de tudo. Hoje (domingo) ficou claro que pra ganhar do Fluminense vai ter de jogar muito", analisou o comandante, para depois admitir, porém, que seu time não soube aproveitar as oportunidades que teve no clássico.

"Nada que for falado vai mudar a nossa insatisfação e a dos torcedores, mas essa foi uma derrota mentirosa. O resultado não tira o orgulho que tenho pela luta da minha equipe. Não podemos esconder as falhas, mas atuamos de forma digna, pressionando o tempo todo e honrando a grandeza do Fluminense", acrescentou.

Após a derrota para o Flamengo, o time das Laranjeiras voltará a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, Abel Braga espera poder contar com o retorno do meia Deco, que está em fase de recondicionamento físico para poder voltar a atuar.