Abel vê Sobis decisivo e exalta persistência de Rhayner O técnico Abel Braga foi só elogios ao atacante Rhayner depois de mais uma vitória do Fluminense, sábado, sobre o Boavista, em Moça Bonita. Apesar do jejum de gols do jogador continuar - já são 83 partidas sem marcar -, o garoto vindo do Náutico no começo da temporada segue em alta com a torcida e com o treinador.