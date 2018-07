Abel volta a fechar treino e mantém mistério no Inter

O técnico Abel Braga definitivamente não quer dar pistas a Luiz Felipe Scolari, que reestreia pelo Grêmio, no Gre-Nal deste domingo. Neste sábado, ele voltou a fechar o treino do Internacional à imprensa e manteve o mistério sobre a escalação que usará na partida no Beira-Rio, válida pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel já havia fechado os treinos do Inter durante a semana. Mesmo sabendo da possibilidade de o treinador repetir a atitude neste sábado, cerca de 200 torcedores colorados foram ao Beira-Rio, onde ficaram cantando músicas de apoio à equipe no pátio do estádio.

A principal dúvida de Abel Braga para o clássico é no meio de campo. Ele já pode contar com o volante Aránguiz, recuperado de lesão, mas levantou a possibilidade de levá-lo para o banco e manter Wellington como titular. Assim, o Inter deve ser escalado com: Dida; Wellington Silva, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Wellington (Aránguiz), Alan Patrick, Alex e D''Alessandro; Rafael Moura.