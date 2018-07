Abel volta a montar Flu com três meias em treino

Abel montou a equipe no 4-2-3-1, com Thiago Neves, Deco e Wellington Nem no meio, e Fred no ataque. O Fluminense vive a expectativa de encerrar um incômodo jejum, já que não vence um clássico contra rivais cariocas desde 2010.

A classificação para as semifinais da Taça Guanabara parece ter amenizado a pressão sobre Abel Braga. Durante os desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, o presidente da Unimed, patrocinadora do clube, Celso Barros, garantiu a permanência do técnico, que vem sendo criticado por torcedores. "O Abel nunca esteve ameaçado de deixar o cargo", disse.

O Fluminense conseguiu a vaga nesta fase da competição apenas na última rodada, com a vitória sobre o Bangu e a derrota do Boavista. A partida desta quinta, contra o Botafogo, acontecerá no Engenhão, às 21 horas. Quem vencer enfrenta o ganhador do duelo entre Flamengo e Vasco, que jogam na quarta, na decisão.