Abertura do Brasileiro terá show de Péricles e orquestra no Itaquerão

A partida de abertura do Campeonato Brasileiro de 2016, envolvendo o Corinthians, atual campeão, e o Grêmio, domingo, às 16 horas, no Itaquerão, vai contar com uma apresentação musical de peso. O sambista Péricles fará um show com seus "sucessos nacionais", pelo que explicou nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No ano passado, Péricles já havia sido destaque na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, cantando o hino nacional no duelo entre São Paulo e Flamengo, realizado no Morumbi. Desta vez, entretanto, ele será destaque numa cerimônia oficial promovida pela CBF.

"O ambiente será personalizado e terá a cara da competição. Uma enorme lona com a identidade visual do Brasileirão vai cobrir, rapidamente, o gramado para o desfile das bandeiras dos times concorrentes. O show ficará a cargo de Péricles e seus sucessos nacionais. Para encerrar a festa, o tema do Brasileirão será tocado com a companhia de uma orquestra", revelou a CBF.

O Brasileirão começa no sábado, com quatro jogos, sendo dois às 16 horas. A bola rola primeiro para Flamengo x Sport, no Raulino de Oliveira, e para Palmeiras x Atlético-PR, na Allianz Arena. O jogo de abertura, entre Corinthians e Grêmio, será o penúltimo da rodada.