Abertura e final da Eurocopa 2016 vão acontecer no Stade de France

SÃO PAULO - A dois anos da Eurocopa 2016, o comitê organizador do evento já definiu onde vão acontecer as partidas e divulgou a tabela oficial do torneio, que será realizado na França. Casa da seleção local, o Stade de France receberá as partidas de abertura, dia 10 de junho, e também a grande final, marcada para 10 de julho. É um mês de torneio. Anfitriã do torneio, a seleção francesa já saiu do evento sabendo onde vai fazer os seus três jogos na primeira fase da Eurocopa. Além da partida de abertura no bairro de Saint Dennis, a equipe atuará também no Estádio Velodrome, em Marselha, e também no Pierre-Mauroy, em Lille.

Por causa do maior número de participantes na próxima edição (24, antes eram 16), o evento terá 10 cidades-sede comparada às outras Eurocopas, que possuiam oito. As semifinais serão disputadas nas cidades de Marselha e Lyon, enquanto as quartas de final devem ocorrer nos municípios de Lille, Bordeaux e novamente nos Estádios Velodrome e Saint Dennis.

Cada uma das dez cidades-sede escolhidas receberão, no mínimo, quatro partidas, e os jogos irão acontecer às 15h, 18h e as 21h do horário local, quatro horas antes no horário de Brasília. A programação da Eurocopa 2016 foi realizada de modo que as seleções que enfrentarem na fase de grupos só poderão jogar novamente em uma eventual final.

Para o presidente da Uefa, o francês Michel Platini, a escolha das cidades foi feita pensando também nos turistas. "Eu acredito que o calendário é ótimo para os fãs, uma vez que terá a oportunidade de ver várias equipes e partidas ou em torno de sua respectiva regiões. Os fãs de uma equipe em particular também são agora incentivados a viajar em torno de França para acompanhar sua equipe e descobrir a beleza que o país tem para oferecer", afirmou Platini.

Após a Copa do Mundo, a Eurocopa vai ser o foco das seleções da Europa. Além da seleção francesa, já garantida na competição por ser o país-sede, as outras seleções vão começar a disputar 23 vagas restantes a partir do dia 7 de setembro, quando começará as Eliminatórias do torneio.