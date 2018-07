Abidal admite possibilidade de não voltar ao futebol

"Meu objetivo é voltar. Estou feliz porque me sinto bem. Não tenho que assumir riscos, porque eu tenho uma família. Eles vêm em primeiro lugar e então eu. Se eu conseguir atingir meu objetivo, perfeito, senão vou viver com a minha família e com as pessoas que eu amo", disse ele, ao jornal espanhol Marca.

Abidal foi diagnosticado com tumor no fígado em março de 2011 e passou por uma cirurgia para retirá-lo. A recuperação foi mais rápida do que o esperado e pouco mais de um mês depois ele voltou a campo. No entanto, em março deste ano foi revelado que a operação não o curou completamente e, por isso, o jogador precisou de um transplante.

O novo procedimento colocou a carreira do lateral em risco, mas, como na primeira cirurgia, ele respondeu bem ao procedimento e sua recuperação foi acelerada. O Barcelona tem evitado fazer previsões, mas a ideia inicial, de que ele voltasse ao futebol no começo de 2013, está descartada. O jogador atualmente treina separadamente dos companheiros.