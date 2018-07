Abidal admite que não sonhava com volta à seleção Depois de uma longa batalha contra um câncer no fígado, o lateral-esquerdo Eric Abidal foi agraciado na semana passada com a convocação do técnico Didier Deschamps para voltar a defender a seleção francesa em amistoso contra a Bélgica, nesta quarta, em Bruxelas. Ele voltou a ser chamado para defender as cores de seu país após mais de um ano e não escondeu a surpresa com o retorno.