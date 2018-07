Abidal diz que nunca pensou em abandonar o futebol

Mesmo com o momento delicado e tendo até sua vida colocada em jogo, Abidal garantiu que em nenhum momento sequer pensou em parar de jogar futebol profissionalmente. "Eu nunca pensei em parar de jogar futebol. Tirando minha família, isso é toda minha vida", declarou, em entrevista ao canal de TV catalão TV3.

Com a volta aos treinos, o sonho de retornar aos gramados está cada vez mais perto e o experiente lateral, de 33 anos, não esconde a ansiedade. "Me sinto bem, estou com sede de lutar e retornar ao futebol. Em alguns momentos foi difícil quando acordava pela manhã, mas aos poucos passei a treinar com o objetivo de voltar e isso me ajudou."

Abidal ainda lembrou dos momentos mais difíceis e apontou que no momento em que pôde voltar a encostar na bola, sabia que o retorno ao futebol estava mais próximo. "Eu realmente queria voltar a chutar uma bola. Sabia que quando isso acontecesse, o caminho da recuperação estaria um pouco menor. Você sempre precisa tentar. Senão, não saberá se é capaz. Por isso queria treinar, para saber se era capaz", disse.

Abidal havia passado por uma cirurgia para remoção de um tumor no fígado em fevereiro de 2011. Após uma rápida recuperação, voltou a jogar no final daquela temporada e participou inclusive da decisão da Liga dos Campeões, quando o Barcelona venceu o Manchester United. No entanto, exames realizados no início de 2012 mostraram a necessidade de um transplante, que, desta vez, exigiu mais tempo de afastamento.

Situação semelhante vive agora o técnico do Barcelona, Tito Vilanova, que passou na última semana por uma cirurgia para remoção de um tumor na glândula parótida, que reapareceu quase um ano depois da primeira cirurgia para sua retirada. "Tito e eu passamos por coisas semelhantes e acho que pensamos diferentes um do outro. Sem dizer nada, um sabe o que o outro está pensando. Faço um esforço por mim mesmo, mas também por ele", afirmou Abidal.