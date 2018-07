Abidal é liberado para jogar pelo Barça após transplante de fígado

"Após o treinamento desta manhã, Eric Abidal recebeu a boa notícia de que ele tem a liberação médica e, portanto, está disponível para a equipe para a parte final da temporada", anunciou o Barça em um comunicado em seu site (www.fcbarcelona.es).

O jogador de 33 anos passou por um transplante em abril de 2012 e sua última participação foi numa vitória por 2 x 1 sobre o Atlético de Madri pouco menos de um ano atrás. Ele voltou a treinar em dezembro.

O próximo jogo do Barça é um confronto em casa pelo Campeonato Espanhol contra o Sevilla no sábado. A equipe enfrenta o Real Madrid duas vezes na próxima semana.

Eles recebem os arquirrivais pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei na terça-feira, após a partida de ida no mês passado no Santiago Bernabéu terminar em 1 x 1. Eles também enfrentam o Real pelo Espanhol, no sábado. O jogo de volta contra o Milan será no Camp Nou em 12 de março.

O Barça tem 12 pontos de vantagem sobre o Atlético, no topo da tabela de classificação do Espanhol com 14 jogos restantes, com o campeão Real Madrid com mais quatro pontos atrás em terceiro.

(Reportagem de Iain Rogers)