Abidal é relacionado pela primeira vez após transplante

Abidal foi liberado para voltar aos gramados no mês passado e chegou a disputar uma partida com o time B do Barcelona há dez dias. No entanto, caso entre em campo neste final de semana, esse será seu primeiro jogo pela equipe principal desde o dia 26 de fevereiro de 2012.

O francês de 33 anos passou por uma cirurgia para remover um tumor no fígado em março de 2011, se recuperou rapidamente e voltou a atuar ainda no fim daquela temporada. No entanto, quase um ano depois, foi comprovada a necessidade de um transplante, que tirou o jogador dos gramados até agora.

Esta foi a segunda boa notícia do dia no Barcelona. Também nesta sexta-feira, o técnico Tito Vilanova voltou a treinar a equipe depois de dez semanas nos Estados Unidos, tratando de um câncer na garganta. O treinador, no entanto, ainda não viajará com a equipe para Vigo, para a partida deste sábado.