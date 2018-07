Abidal faz primeiro treino no Barça após transplante de fígado

BARCELONA - O francês Eric Abidal participou nesta quarta-feira de seu primeiro treinamento com o elenco do Barcelona após se recuperar de um transplante de fígado, realizado há nove meses. A última partida do jogador, de 33 anos, aconteceu no final de fevereiro, dias antes de ele ser afastado pela segunda vez por um problema no mesmo órgão.

Abidal havia passado por uma cirurgia para remoção de um tumor no fígado em fevereiro de 2011. Após uma rápida recuperação, voltou a jogar no final daquela temporada e participou inclusive da decisão da Liga dos Campeões, quando o Barcelona venceu o Manchester United. No entanto, exames realizados no início de 2012 mostraram a necessidade de um transplante, que, desta vez, exigiu mais tempo de afastamento.

Até pela idade avançada, Abidal chegou a ter sua carreira colocada em risco com o transplante, mas novamente surpreendeu e voltou a trabalhar com o grupo. Apesar da novidade, ainda não há prazo para o francês retornar aos gramados.

A volta do jogador nesta quarta acontece no mesmo dia em que o técnico Tito Vilanova teve diagnosticado o reaparecimento de um tumor na glândula parótida, depois de ter sido submetido a uma longa cirurgia para extrair o câncer em novembro do ano passado. Ele será operado novamente já nesta quinta-feira.