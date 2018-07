Abidal ficará internado para avaliar possível retorno

O francês de 33 anos está sem atuar desde fevereiro de 2012. Há cerca de um mês, ele revelou que pode nunca mais jogar futebol. "Meu objetivo é voltar. Estou feliz porque me sinto bem. Não tenho que assumir riscos, porque eu tenho uma família. Eles vêm em primeiro lugar e então eu. Se eu conseguir atingir meu objetivo, perfeito, senão vou viver com a minha família e com as pessoas que eu amo", disse ele, na ocasião, ao jornal espanhol Marca.

Pouco depois, porém, em 19 de dezembro, Abidal fez o seu primeiro treinamento com o elenco do Barcelona após se recuperar da cirurgia. Mas ele segue sem ser relacionado pelo técnico Tito Vilanova.

Abidal havia passado por uma cirurgia para remoção de um tumor no fígado em fevereiro de 2011. Após uma rápida recuperação, voltou a jogar no final daquela temporada e participou inclusive da decisão da Liga dos Campeões, quando o Barcelona venceu o Manchester United. No entanto, exames realizados no início de 2012 mostraram a necessidade de um transplante, que, desta vez, exigiu mais tempo de afastamento.

O novo procedimento colocou a carreira do lateral em risco, mas, como na primeira cirurgia, ele respondeu bem ao procedimento e sua recuperação foi acelerada. O Barcelona tem evitado fazer previsões para o seu retorno, que agora depende dos exames desses próximos dias. O clube pediu que a imprensa respeite a privacidade do francês.