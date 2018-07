Abidal recebe alta e está liberado para voltar a jogar

A notícia foi revelada pelo próprio Barcelona após o treinamento desta quinta. Abidal já vinha trabalhando com o resto do elenco, mas ainda dependia de exames para ser liberado para voltar a atuar. Sua última partida aconteceu no dia 26 de fevereiro do ano passado, diante do Atlético de Madrid.

O jogador havia passado por uma cirurgia para remoção de um tumor no fígado em fevereiro de 2011. Após uma rápida recuperação, voltou a jogar no final daquela temporada e participou inclusive da decisão da Liga dos Campeões, quando o Barcelona venceu o Manchester United. No entanto, exames realizados no início de 2012 mostraram a necessidade de um transplante, que, desta vez, exigiu mais tempo de afastamento.

O novo procedimento colocou a carreira de Abidal em risco, mas, como na primeira cirurgia, ele respondeu bem ao procedimento e sua recuperação foi acelerada. Apesar da alta médica, o jogador ainda deve passar por um período de recondicionamento físico antes de voltar a atuar.