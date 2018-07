Abidal revela procura do PSG, mas diz que fica no Barça

LYON - De volta aos treinos no Barcelona, após recuperar-se de um transplante de fígado, o francês Eric Abidal está cada vez mais próximo do retorno aos gramados. Em entrevista ao site oficial do Lyon, clube em que atuou de 2002 a 2007, o jogador revelou ter recebido uma proposta do Paris Saint-Germain para voltar a jogar na França, mas recusou.

"Estou no Barcelona e quero terminar minha carreira lá. É verdade que o Paris Saint-Germain estava interessado em mim há um tempo, mas minha família se sente bem em Barcelona. Tenho contrato até o meio de 2013 e quero continuar", declarou o atleta, que, de acordo com a imprensa europeia, terá seu vínculo renovado com o time catalão quando voltar a atuar.

Abidal havia passado por cirurgia para remoção de um tumor no fígado em fevereiro de 2011. Após uma rápida recuperação, voltou a jogar no final daquela temporada e participou inclusive da decisão da Liga dos Campeões, quando o Barcelona venceu o Manchester United. No entanto, exames realizados no início de 2012 mostraram a necessidade de um transplante, que, desta vez, exigiu mais tempo de afastamento.

Recuperado, o experiente jogador francês, de 33 anos, agora não vê a hora de voltar a atuar. "Passei por um momento muito difícil, a doença nos muda muito. Mas consegui uma recuperação gradual e agora tenho luz verde para poder voltar a jogar futebol", celebrou.