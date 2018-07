Ábila celebra bom momento e pede apoio da torcida do Cruzeiro

O atacante Ramón Ábila vive grande momento no Cruzeiro. Desde que assumiu a titularidade em jogo contra o Internacional, na vitória por 4 a 2, em 4 de agosto, a equipe já disputou quatro partidas - e ele marcou em todas. Os gols do argentino foram determinantes para que o time subisse à 16ª posição e deixasse a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Ainda assim, apesar do bom momento individual e coletivo, o atacante pediu cuidado para o duelo com o Santa Cruz, domingo, no Mineirão. Para ele, a força da torcida será determinante para que o Cruzeiro não seja surpreendido pelo penúltimo colocado.

"Acho que seria fundamental ganhar no Mineirão com o apoio da nossa torcida. Não será um jogo fácil, sabemos que a equipe do Santa Cruz está abaixo, jogando para melhorar na tabela, mas com a nossa torcida em campo precisamos retomar a confiança de jogar em casa", comentou o jogador, lembrando que o Cruzeiro desperdiçou pontos com o Coritiba, no empate por 2 a 2, no último jogo da equipe em Belo Horizonte.

Sobre o bom momento, Ábila explicou que está apenas cumprindo sua função: fazer gols. "Vim para o Cruzeiro para fazer o melhor possível, quando as coisas boas acontecem, como agora, fico contente", comemorou o ex-jogador do Huracán.

"Por isso me contrataram, para fazer os gols, e se isso acontece o mais rápido possível é muito melhor para todos. Temos que aproveitar o bom momento e tratar de somar pontos para mudar a posição na tabela", finalizou.