Abraham brilha e Chelsea fatura 5ª vitória seguida no Inglês

Sob a liderança do atacante Tammy Abraham, o Chelsea faturou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao superar o Watford por 2 a 1, neste sábado, fora de casa. O atacante de 22 anos marcou um dos gols dos visitantes e deu a assistência para Christian Pulisic anotar o outro gol do Chelsea.

O resultado manteve o time de Londres na briga pelas primeiras posições da tabela. Com 23 pontos, ocupa o terceiro lugar. Está atrás somente do líder Liverpool, dono de 31 pontos, e do vice-líder Manchester City, com 25. Já o Watford segue na lanterna, ainda em busca da primeira vitória no Inglês, com apenas cinco pontos.

Claramente superior ao adversário, o Chelsea não deu muitas chances ao lanterna neste sábado. Tanto que abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. O brasileiro Jorginho deu a assistência para Abraham, que ganhou do zagueiro dentro da área e bateu na saída do goleiro. Foi o nono gol do atacante no Inglês, se igualando no topo da artilharia a Sergio Agüero, do Manchester City, e Vardy, do Leicester City.

Apesar do domínio, o time visitante chegou ao segundo gol somente na etapa final. Aos 10 minutos, Willian iniciou jogada perto da área e acionou Abraham, que cruzou rasteiro na área para Pulisic só escorar para as redes.

Com a vantagem conquistada, a equipe comandada pelo técnico Frank Lampard desacelerou e viu o lanterna descontar no placar. Foi aos 35 minutos, quando Gerard Deulofeu converteu cobrança de pênalti, que não chegou a colocar sob ameaça a vitória dos visitantes.

Na próxima rodada, o Chelsea vai enfrentar Crystal Palace no Stamford Bridge, sábado que vem. Já o último colocado duelará com o Norwich, na sexta-feira, fora de casa.