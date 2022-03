Abraham marca de novo e garante vitória da Roma sobre Atalanta no Italiano

Tammy Abraham garantiu mais três pontos para a Roma no Campeonato Italiano. Assim como na semana passada, quando marcou o único gol da vitória sobre o Spezia, o inglês balançou a rede contra a Atalanta e garantiu um novo triunfo por 1 a 0, no Estádio Olímpico, em partida válida pela 28ª rodada da liga nacional.

Com o resultado, o time comandado por José Mourinho continua na sexta colocação, mas agora com 47 pontos, mesma pontuação da Atalanta, quinta colocada. A distância de ambos para o G-4 é de três pontos, pois a quarta colocada Juventus, que joga no domingo contra o Spezia, tem 50.

Leia Também Com 3 de Lautaro Martinez, Inter derrota lanterna e assume a liderança do Italiano

Depois de uma boa oportunidade de abrir o placar aos três minutos de jogo, quando Musso fez uma linda defesa para evitar gol de cabeça de Gianluca Mancini, a Roma teve dificuldades de voltar a oferecer perigo na sequência do primeiro tempo. Apesar disso, conseguiu se encontrar com um lance reativo muito bem executado.

Em contra-ataque, o time de Mourinho precisou de dois passes para fazer a bola percorrer o caminho do campo de defesa à área adversária, onde Tammy Abraham se enfiou após receber passe de Zaniolo e marcou o gol, aos 32 minutos. Assim, o atacante britânico somou a segunda bola na rede em dois jogos consecutivos e alcançou a marca de 20 gols em 35 jogos na temporada.

O primeiro tempo terminou com a vantagem por um gol da Roma, que voltou para a etapa final dedicada à missão de garantir a vitória. Os romanistas marcaram presença no campo de ataque e criaram algumas chances de abrir o placar, sem deixar que a Atalanta oferecesse tantos riscos. A postura não rendeu o esperado segundo gol, mas serviu para segurar a vitória.

A Roma volta a campo na próxima quinta-feira, quando disputa o primeiro jogo das oitavas de final da Liga Conferência contra o Vitesse. No mesmo dia, a Atalanta recebe o Bayer Leverkusen no Azzurri D’Italia pelas oitavas da Liga Europa.