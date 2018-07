Abre nesta sexta venda de bilhetes para estreia de estádio do Palmeiras

Nesta sexta-feira, a partir das 10h, os torcedores palmeirenses vão começar a disputa para adquirir os ingressos para o primeiro jogo do time no novo estádio. A primeira etapa da pré-venda de bilhetes para a partida com o Sport, na próxima quarta-feira, pelo Brasileirão, será aberta primeiramente para clientes mais ativos do programa de sócio-torcedor.

Como o Allianz Parque receberá até 39 mil pessoas, a procura deve ser bastante concorrida. O Palmeiras tem 56,8 mil sócios-torcedores e, para dar conta da demanda, o clube reorganizou a divisão por categorias dos seus seguidores. Eles são divididos em seis classes, de acordo com uma pontuação baseada em compra de ingressos, presença em jogos anteriores da equipe como mandante e mensalidades em dia.

A preferência em cada etapa da pré-venda é conforme a pontuação do sócio. E somente depois dessas seis fases é que será aberta a venda para o público geral, se ainda restarem ingressos. Caso isso aconteça, a bilheteria do estádio vai abrir na segunda-feira, a partida das 10h.

O clube só vai permitir que em cada etapa da pré-venda o sócio-titular compre somente um ingresso por vez. Se houver sobras, será possível comprar bilhetes extras, mas já sem desconto. O Palmeiras não divulgou ainda os valores das entradas.