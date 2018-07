Absolvido, Douglas reforça Grêmio na final de domingo Renato Gaúcho poderá contar com o meia Douglas na final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, diante do rival Internacional, domingo, no Beira-Rio. O atleta foi liberado para jogar ao ser absolvido nesta quinta-feira por unanimidade pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul.