Absolvido, Juninho Pernambucano lamenta acusação Deu em nada a ameaça de o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) punir com dois anos de suspensão três jogadores que descumpriram um procedimento obrigatório e passaram pelo vestiário dos seus times antes de realizarem a coleta para o exame antidoping. Depois de Juan, do Santos, nesta sexta-feira foi a vez de Juninho Pernambucano, do Vasco, e Ricardo Berna, do Fluminense, serem apenas advertidos em julgamento realizado no Rio.