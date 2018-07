Absolvidos no STJD, Marcos Rocha e Rafael Carioca são relacionados no Atlético-MG O Atlético-MG poderá contar com dois importantes titulares para o confronto diante do São Paulo, nesta quinta-feira, no Morumbi. O lateral Marcos Rocha e o volante Rafael Carioca foram julgados nesta quarta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), acabaram absolvidos e, posteriormente, relacionados pelo técnico Levir Culpi para a partida pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.