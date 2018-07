Acaba sábado a inscrição para ser voluntário na Copa das Confederações

SÃO PAULO - As inscrições para ser voluntário na Copa das Confederações terminam às 23h59 de sábado. O programa Brasil Voluntário vai selecionar e capacitar sete mil pessoas para auxiliar na organização do evento, que será realizado entre 15 e 30 de junho, em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.brasilvoluntario.gov.br. Até as 16 horas desta sexta-feira, 36.754 pessoas se cadastraram no programa. As cidades que mais receberam candidatos até agora foram Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

O resultado da seleção será comunicado por e-mail e pela rede social Brasil Voluntário a partir do dia 20 de fevereiro. Depois, os selecionados terão de 1º a 31 de março para fazer a formação a distância, em uma plataforma online.

A formação presencial acontece de 20 de abril a 11 de maio nas cidades em que o inscrito optou por atuar como voluntário. Nessa fase, os sete mil voluntários serão selecionados nas seis cidades-sede da Copa das Confederações.

Após a Copa das Confederações, o cadastro será reaberto para a Copa do Mundo. Quem se inscreveu antes continua no processo que deve selecionar cerca de 50 mil pessoas para atuar em uma das 12 cidades-sede da competição, em 2014.