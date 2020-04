Ação do Inter arrecada 4 toneladas de alimentos e começa a distribuir máscaras

O Internacional comunicou nesta segunda-feira que já arrecadou mais de 4 toneladas de alimentos, além de caixas de leite e produtos de limpeza, na iniciativa denominada "Drive-Thru Solidário" e realizada em parceria com os gestores do Beira-Rio.

A ação começou em 8 de abril, com o intuito de apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, as mais afetadas durante a crise do coronavírus. E parte das doações já foi repassada ao Asilo Padre Cacique, ao Centro de Reabilitação para Lesionados Cerebrais (Cerepal) e à Central Única das Favelas (CUFA).

"Este é um período difícil para todos e a recessão acaba impactando na ajuda que chega a esses locais. A nossa ação busca amenizar um pouco a situação, oferecendo alimentos e itens de limpeza a eles", afirma o vice-presidente de Administração do Inter, Victor Grunberg.

As doações podem ser feitas todos os dias da semana, das 8h30 às 18h30, no Beira-Rio. E a partir desta terça-feira, quem fizer doações ganhará uma máscara personalizada do Inter, em iniciativa para minimizar a propagação da covid-19. Além disso, para evitar contato físico, os produtos são retirados por funcionários diretamente do porta-malas do carro.