Aceesp repudia declaração polêmica de Fábio Carille sobre a imprensa

O futuro de Fábio Carille foi um dos temas mais comentados desde a última semana, quando tornou-se público o interesse do Al-Hilal, da Árabia Saudita, pelo técnico do Corinthians. Entre as suas recentes declarações sobre o assunto, o treinador entrou em uma polêmica ao afirmar que "grande parte da imprensa mente".

+ Roger torce por permanência de Carille, mas diz que chance pode ser única

Nesta segunda-feira, a Associação dos Cronistas Esportivos Estado de São Paulo (Aceesp) emitiu uma nota sobre o caso e afirma que repudia as declarações feitas pelo treinador do Corinthians. "Ao afirmar publicamente que 'grande parte da imprensa mente', o senhor Fábio Carille, jovem e promissor técnico de futebol, emite ele próprio um conceito equivocado, sem balizar suas declarações em dados concretos, números ou pesquisas, ou apresentar provas de sua opinião", disse em nota oficial. "A afirmação do senhor Fábio Carille, se levada ao pé da letra, colocaria em cheque a avaliação que grande parte da imprensa faz de seu trabalho, considerado moderno, sério, competente e vitorioso", completa.

A nota ainda diz que existem "bons e maus profissionais" em qualquer ramo de atividade. "O bom exercício do jornalismo pede que as generalizações sejam evitadas, sob pena de se cometer injustiças", declara. "A Aceesp reforça ainda que o noticiário em torno de uma possível saída do senhor Fábio Carille do comando técnico do Sport Club Corinthians Paulista ganhou vulto após entrevista concedida pelos pais do treinador a uma emissora de televisão, na qual os próprios pais do treinador falam sobre a existência de uma proposta", finalizou.

De acordo com a imprensa árabe, o Al-Hilal deve fechar contrato com Jorge Jesus, técnico do Sporting, mas o nome de Fábio Carille ainda não foi descartado. Após o jogo com o Sport, o treinador brasileiro criticou a imprensa e disse que não há nenhuma proposta, embora tenha anteriormente que havia a possibilidade de chegar uma oferta oficial e confidenciou ao seu pai que a oferta era muito boa para recusar.