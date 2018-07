Aceitaria exclusão do Corinthians se evitasse mortes, diz Fábio Santos

SÃO PAULO - Se a exclusão do Corinthians da Libertadores deste ano for realmente necessária para que se ponha um ponto final nas mortes no futebol, o lateral-esquerdo Fábio Santos apoiaria essa decisão. "Se for para mudar, aceitamos ser punidos. Se a gente tiver a certeza de que ninguém mais vai sofrer com isso, que não vai mais haver mortes, sou a favor", disse o jogador, um dos titulares corintianos.

Fábio Santos foi um dos jogadores que deram entrevista no desembarque do time na tarde desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, depois do trágico jogo da noite anterior na Bolívia. Ele disse que uma solução seria proibir a entrada de torcedores nos estádios com sinalizadores ou fogos de artifícios. "Antes proibiram bandeiras, a partir de agora a coisa certa seria proibir fogos também", defendeu o lateral.

O volante Ralf foi outro jogador que falou sobre as possíveis punições que o Corinthians pode receber pela morte do torcedor boliviano no jogo contra o San José, em Oruro, pela Libertadores. "A diretoria não vai medir esforços para evitar uma punição, mas, se tivermos de perder mandos de campo, teremos de arcar com as consequências e jogar em outro lugar", disse o jogador.

A morte do jovem Kevin Douglas Beltrán, de apenas 14 anos, abalou a todos no elenco corintiano. O clima ficou pesado já nos vestiários do Estádio Jesus Bermúdez, quando eles souberam da tragédia, depois do jogo. E a tristeza também marcou o desembarque nesta quinta-feira.

Após o desembarque em Guarulhos, os titulares foram liberados, enquanto os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na partida contra o San Jose foram treinar no CT do Parque Ecológico. Nesta sexta-feira, todos se reapresentam à tarde, quando Tite vai decidir quem joga domingo contra o Bragantino pelo Paulistão.