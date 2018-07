Acertado com Bangu, Loco Abreu marca dois gols na final e é campeão em Honduras

O uruguaio Loco Abreu mostrou mais uma vez que tem estrela. Na noite do último domingo, se sagrou campeão do Torneio Apertura em Honduras com a vitória do Santa Tecla sobre o Alianza por 3 a 2, mesmo fora de casa. O experiente atacante marcou duas vezes na partida, sendo a última nos acréscimos do segundo tempo.

A partida marcou a despedida de Loco Abreu do futebol hondurenho. Isto porque o uruguaio está de malas prontas para voltar ao Brasil, onde defenderá o Bangu no Campeonato Carioca do ano que vem. "Muito obrigado à família linda do Santa Tecla pelo título", escreveu o jogador em sua página no Twitter.

Mesmo fora de casa, o Santa Tecla saiu na frente no domingo com o gol de Mayén, nos acréscimos do primeiro tempo. Mas Larín, de falta, e Zelaya, de cabeça, viraram o placar no início da etapa final.

Foi aí que apareceu a estrela de Loco Abreu. O jogador de 40 anos deixou tudo igual novamente aos 33, com belo toque de cabeça por cobertura. Foi justamente desta forma, sua especialidade, que Abreu selou a virada e o triunfo nos acréscimos, aproveitando escanteio pela direita.