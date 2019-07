Acertado com o Guarani, Bruno Silva retorna ao Vasco por decisão da Justiça

A transferência de Bruno Silva do Vasco para o Guarani segue sofrendo reviravoltas na Justiça. Nessa sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro suspendeu a decisão que permitia que o jogador rescindisse contrato com o clube carioca.

Já acertado com o Guarani, Bruno Silva volta, portanto, a fazer parte do elenco vascaíno, com contrato até dezembro, e terá de negociar com o clube carioca para tentar sair.

A decisão da desembargadora Gláucia Zuccari levou em consideração que Bruno Silva teve renovações de contrato cada vez mais vantajosas com o Vasco e não houve nenhum indício ou alegação de atraso de salários.

Mesmo assim, o Guarani confia que poderá contar com o jogador. A diretoria bugrina tem boa relação com o clube carioca e acredita que, caso Bruno Silva permaneça como jogador do Vasco, pode entrar em acordo por um empréstimo até o final da temporada.

Bruno Silva, de 31 anos, foi formado nas categorias de base do São Paulo e passou por clubes como Catanduvense, Novo Hamburgo, Marcílio Dias, Osasco Audax, Oeste, Santa Cruz e Ferroviária. Chegou ao Vasco no ano passado e teve poucas atuações no elenco principal.