Acertado com rival, Wesley se reapresenta ao time do Palmeiras

Enquanto os jogadores que serão aproveitados pelo Palmeiras na temporada treinam em Itu, alguns atletas que foram liberados pelo técnico Oswaldo de Oliveira trabalham na Academia de Futebol e aguardam por uma definição sobre o futuro. Nesta terça-feira, a novidade foi a reapresentação do volante Wesley, acertado com o São Paulo.

O jogador chegou por volta das 14h e foi fazer trabalhos físicos na academia, supervisionado pelos preparadores físicos do Palmeiras. O volante, que tem contrato com o Alviverde até o fim de fevereiro, já tem um acordo com o São Paulo, mas como os clubes não devem negociar a antecipação de sua transferência, ele só vai se apresentar ao novo clube quando terminar o vinculo atual.

O São Paulo ainda não procurou o Palmeiras para negociar e nem deve fazer isso. A ideia é esperar pelo jogador, mesmo sabendo que, com isso, vai perdê-lo por toda a primeira fase da Libertadores e do Campeonato Paulista. Nos bastidores, o presidente Paulo Nobre não esconde a irritação com o jogador e já avisou que não pretende abrir negociações com o rival e desafeto público Carlos Miguel Aidar.

Apesar de contar com o volante para a temporada, não existe no Morumbi o sentimento de urgência pela sua chegada já que Denilson e Souza terminaram o ano bem e Thiago Mendes vem ganhando elogios de Muricy Ramalho. A análise é que não só Wesley não é uma peça fundamental no elenco como terá que brigar por posição na nova casa

Wesley treinou com os outros jogadores que não serão aproveitados, como Bruninho, Weldinho, Diego Souza e os seis atletas que foram liberados na segunda-feira, casos de Gabriel Dias, Lucas Morelatto, Tiago, Patrick Vieira, Vinicius e Rodolfo. E assim deverá ser a rotina do volante até o fim do mês que vem.