'Acertei um chute indefensável', comemora Vagner Love

Apesar de ter 10 gols no Campeonato Brasileiro de 2015, o atacante Vagner Love é bastante criticado por perder muitas oportunidades de balançar a rede, algumas delas com baixo grau de dificuldade. O centroavante, que não marcava há cinco jogos pelo Corinthians, espantou a má fase tarde deste domingo, com dois gols na vitória por 4 a 1 contra o Atlético-PR.

E ele comemorou bastante na saída de campo. “Eu fico feliz de ter marcado hoje. Acertei um chute indefensável no goleiro”, afirmou. “O meu caminho é esse. Eu nunca deixei de trabalhar, acredito no meu potencial, sei do meu valor. O meu trabalho pode fazer a diferença”, afirmou.

Mesmo estando na quarta posição da artilharia do Campeonato Brasileiro, o atacante ainda não caiu completamente nas graças da torcida. No último jogo em casa, por exemplo, contra o Goiás, apesar de ter dado uma asisstência para o gol de Malcom, Vagner Love perdeu ao menos três chances claras de gols, uma delas um lance de cabeça embaixo da trave. E a torcida sempre se mostra impaciente a cada gol perdido pelo atacante.