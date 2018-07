Acerto é difícil, mas Palmeiras não desiste de Leandro

SÃO PAULO - A negociação para a renovação de contrato do atacante Leandro com o Palmeiras parece cada dia mais complicada, mas a diretoria do time alviverde não joga a toalha e ainda acredita em um final feliz e a renovação de empréstimo do artilheiro do time na temporada, com 13 gols.

Leandro tem contrato com o Palmeiras até terça-feira e, caso não entre em acordo, terá de se reapresentar ao Grêmio no início de janeiro. O time gaúcho já deu aval para a diretoria alviverde renovar o empréstimo com o atacante, mas as partes não estão conseguindo entrar em acordo por causa do salário.

O atacante espera um aumento salarial bem maior do que o oferecido até agora. Atualmente, Leandro recebe em torno de R$ 50 mil e pede pelo menos R$ 200 mil para renovar, enquanto o Palmeiras propôs pagar apenas R$ 90 mil. A diretoria tenta convencer o jogador a permanecer apostando no fato dele ser palmeirense assumido e porque o contrato de produtividade oferece ao atleta a oportunidade dele receber muito mais do que o salário inicialmente proposto.

O Palmeiras até cogitou a possibilidade de contratar Leandro, mas não entrou em acordo com os investidores que iriam adquirir os direitos econômicos do jogador. Enquanto tenta manter seu artilheiro, o Palmeiras já se precaveu e contratou o atacante Rodolfo, do Rio Claro, que tem as mesmas características de Leandro e pode ser uma opção para o técnico Gilson Kleina.

A reapresentação do elenco palmeirense aos treinamentos visando a temporada de 2014 está marcada para a próxima sexta-feira, na Academia de Futebol.