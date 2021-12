'Acerto' de Paulo Sousa com o Flamengo pode gerar guerra jurídica com Federação Polonesa, diz site

O Flamengo vive a expectativa de anunciar o seu novo treinador para a temporada 2022. O clube carioca já está acertado com o português Paulo Sousa, técnico da Polônia, e aguarda a liberação do profissional para sacramentar o acordo. No entanto, o site polonês Interia Sports afirma que a federação de futebol do país deve seguir fazendo jogo duro e levar o caso aos tribunais, transformando o impasse em uma "guerra" jurídica.

Segundo a publicação, a equipe de advogados que representam a Associação Polonesa de Futebol (PZPN, sigla em polonês) se reuniu nesta quarta-feira com os dirigentes da entidade para discutir as medidas legais a serem tomadas caso a negociação com Paulo Sousa não prospere de forma amigável. Em nota oficial, a federação afirmou que não ia comentar o assunto.

"No dia 29 de dezembro de 2021, realizou-se uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Federação Polonesa de Futebol, inteiramente dedicada a debater a situação relacionada com a cooperação com o treinador Paulo Sousa. A Federação Polonesa de Futebol informa que, no interesse do desenrolar das conversações sobre este assunto, não apresentará mais comentários até segunda ordem", diz o comunicado.

A notícia do acerto de Paulo Sousa com o Flamengo não foi bem recebido pelos dirigentes da PZPN. O presidente Cezary Kulesza manifestou publicamente o descontentamento com o treinador pode decidir deixar a Polônia às vésperas da repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, classificando a atitude como "irresponsável".

Ainda de acordo com o Interia Sports, a PZPN pode levar o caso à Fifa e exigir uma compensação financeira caso o Flamengo anuncie o treinador oficialmente sem o consentimento da federação. O acordo entre o clube brasileiro prevê que o técnico português pague do próprio bolso o valor de sua multa rescisória, fixada em 300 mil euros (R$ 2 milhões).

Paulo Sousa foi escolhido pela diretoria do Flamengo após o departamento de futebol do clube passar um período na Europa buscando um nome ideal para a sucessão de Renato Gaúcho. Campeão brasileiro e da Libertadores, Jorge Jesus chegou a ser cogitado, mas não houve acordo com o treinador, que deixou o Benfica pouco tempo após o fim das negociações e agora é alvo do Atlético-MG, que viu Cuca pedir demissão alegando problemas pessoais.