Acerto rápido com Oswaldo exibe nova postura de Nobre

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, parece ter aprendido com alguns de seus erros cometidos na sua primeira gestão no clube e resolveu adotar uma postura diferente em relação ao futebol. A contratação do técnico Oswaldo de Oliveira, concluída de maneira bem rápida, é uma prova de que a tendência é diminuir as novelas envolvendo negociações no clube. A chegada de Alexandre Mattos e Cícero Souza deve agilizar as conversas e tornar as coisas mais objetivas.

Nobre resolveu deixar o futebol nas mãos dos dois dirigentes. Ele só vai aparecer na hora de assinar contrato e não deve participar diretamente das negociações. Para contratar Oswaldo, por exemplo, ele teve um rápido contato por telefone com o treinador na sexta-feira e pessoalmente na terça, quando houve a assinatura do contrato. Nas outras conversas, coube a Mattos a responsabilidade de acertar os detalhes e valores com o treinador.

A lista de dispensas e contratações também foram feitas pelos dirigentes. Alguns nomes terão a consulta do treinador e Nobre apenas confirmará a decisão. No passado, Nobre era quem decidia as coisas e resolvia ouvir Omar Feitosa (ex-gerente de futebol), José Carlos Brunoro (ex-diretor executivo) e os vices Genaro Marino e Maurício Galiotte. Eram muitas cabeças com opiniões distintas e isso colaborava para que as negociações se arrastarem.

A contratação de um técnico após a saída de Gilson Kleina é um exemplo. Não havia consenso de quem deveria assumir o cargo e a negociação demorou mais do que o esperado, já que Nobre resolveu fazer entrevistas com todos nomes que interessavam. Já Mattos tem uma postura mais objetiva e conhece o mercado bem, tanto que formou o time bicampeão brasileiro do Cruzeiro.

Até o momento, o clube já acertou duas contratações: o lateral-direito Lucas e o volante Amaral. O chegada do zagueiro Vitor Hugo também está bem encaminhada, assim como a do volante Andrei Girotto.