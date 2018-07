ACERVO: Relembre como o Ituano conquistou seu primeiro Paulistão

SÃO PAULO - O Ituano se sagrou campeão paulista neste domingo. Porém, a equipe do interior já viveu dias de glórias semelhantes. Em 2002, em um Campeonato Paulista disputado apenas por equipes pequenas, já que os grandes estavam na disputa do Rio-São Paulo, o Ituano, que tinha como destaque o atacante Basílio, foi campeão após vencer o América em São José do Rio Preto por 1 a 0.

Relembre como foi o então inédito título do Ituano na reportagem do Estado e saiba como a equipe se garantiu na disputa do Supercampeonato Paulista.