Acesso a estádios da Copa América será restrito; veja mapa com ruas interditadas

Como parte do esquema de segurança da Copa América, dezenas de ruas e avenidas no entorno do Morumbi e da Arena Corinthians terão acesso restrito nos dias de jogos nos dois estádios. Os bloqueios começam até cinco horas antes do início das partidas e só permita a entrada de torcedores com ingressos, profissionais credenciados e moradores e comerciantes que estejam localizados no perímetro restrito.

Para acessar as ruas restritas, o morador ou os comerciantes deverão aparesentar comprovante de endereço e documento pessoal. O veículo do morador ou do comerciante não precisa ser cadastrado para acessar as ruas interditadas. Placas de proibição de estacionamento serão instaladas em diversas ruas no entorno do estádio.

A convocação da Greve Geral para sexta-feira, dia 14, colocou as forças de seguranças envolvidas na Copa América em estado de alerta. Na mesma data, o Brasil estreia na competição diante da Bolívia, no Morumbi. A previsão inicial era de que 800 homens trabalhassem no esquema de segurança da partida, mas o número pode aumentar por causa da possível paralisação dos serviços de trem, metrô e ônibus. O presidente Jair Bolsonaro deve ir ao Morumbi, que também receberá autoridades da Fifa e da Conmebol.

Cada jogo deverá ter 500 homens da Polícia Militar, 200 da Polícia Civil e 100 da Guarda Civil Metropolitana. O esquema será o mesmo da Copa do Mundo de 2014. Para efeito de comparação, normalmente 400 homens trabalham em dias de clássico entre clubes no Estado.

Veja datas, horários e ruas interditadas

ESTÁDIO DO MORUMBI

14/06 (sexta-feira) das 16h30 à 01h30 do dia seguinte – Brasil x Bolívia

17/06 (segunda-feira) das 16h00 à 00h30 do dia seguinte – Japão x Chile

19/06 (quarta-feira) das 14h30 às 23h00 – Colômbia x Catar

Bloqueios operacionais – pontos de verificação

Avenida Padre Lebret x Rua Doutor Rui Tavares Monteiro;

Avenida Jules Rimet x Rua Horácio Bandieri;

Rua Floriano Peixoto Santos x Rua Doutor Erasmo Teixeira de Assunção;

Avenida Giovanni Gronchi x Rua Santo Américo;

Rua Corgie Assad Abdalla x Rua Comendador Gabriel Calfat;

Avenida Jorge João Saad x Rua Jeriquara;

Avenida Giovanni Gronchi x Praça Santos Coimbra

ARENA CORINTHIANS

22/06 (sábado) das 12h00 às 20h00 – Brasil x Peru

28/06 (sexta-feira) das 16h00 às 24h00 – Quartas de final

06/07 (sábado) das 12h00 às 20h00 – Disputa do 3º lugar

O perímetro da área de restrição veicular é formado pelas seguintes vias:

Rua Dr. Luis Aires, local (Radial Leste), sentido bairro, a partir do Complexo Viário Arieta C.K. Farah;

Complexo Viário Arieta K.C. Farah (Chuverinho);

Avenida Miguel Inácio Cury;

Avenida Engenheiro Professor Adervan Machado