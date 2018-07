Acesso do Botafogo na Série B é uma vitória de Ricardo Gomes

Com o acesso, o treinador do Botafogo receberia um destaque lógico pelo trabalho realizado. No entanto, esse destaque ganha contornos especiais pelo fato de o comandante alvinegro ser Ricardo Gomes. Afastado do futebol por quase quatro anos depois de um AVC sofrido em pleno gramado, o técnico voltou ao futebol não só para ajudar o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, mas para provar que ainda pode exercer a sua profissão. Acabou que o acesso botafoguense foi também uma conquista pessoal para Ricardo.

Já na chegada, o treinador teve de mostrar que estava totalmente recuperado. Perguntado sobre as sequelas, garantiu que estava liberado para o trabalho. "Eu recuperei 100% a parte física e motora e vocês vão perceber alguma pequena sequela. Estou liberado e muito bem de saúde. A minha preocupação é fazer o Botafogo voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Quero ajudar essa turma boa a levantar o Botafogo. Essa é a minha felicidade", disse na apresentação no clube.

Na Série B, a estreia foi contra o Bahia, fora de casa. O empate em 1 a 1 pode não ter sido a estreia dos sonhos de Ricardo Gomes, mas pelo menos não foi uma derrota contra um adversário direto pelo acesso. O novo técnico demorou para engrenar no comando alvinegro. Nos primeiros oito jogos, apenas duas vitórias, o suficiente para gerar todo tipo de desconfiança sobre o trabalho e sua recuperação.

A "virada" veio a partir de setembro. Foi o momento em que o Botafogo viveu seu melhor momento na Série B. Foram 14 jogos com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O aproveitamento do técnico foi de pouco mais de 82% no período, bem acima dos concorrentes anteriores, uma prova definitiva que Ricardo Gomes estava recuperado para o futebol.