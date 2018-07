'Acho que ainda posso ajudar muito o Real Madrid', diz Kaká

MADRI - Motivado pela boa sequência de jogos no Real Madrid, Kaká acredita que ainda pode ser útil ao técnico José Mourinho no restante da temporada europeia. Após disputar sua segunda partida como titular, no domingo, o brasileiro reiterou seu interesse em permanecer no clube até o fim do seu contrato em 2015.

"Sigo lutando e acredito que posso ajudar e dar muitas contribuições ao time. Quando tenho oportunidade, demonstro isso em campo", afirmou o meia, que não era titular em duas partidas consecutivas no Campeonato Espanhol desde março de 2012.

Contra o Rayo Vallecano, no domingo, ele deu assistência para um dos dois gols do Real na vitória conquistada no Santiago Bernabéu. "Acho que pude ajudar de maneira ativa. Pouco a pouco as coisas estão acontecendo. Talvez sejam os treinos e o meu esforço dando frutos. Gostaria muito de jogar mais para poder dar minha contribuição à equipe".

Com poucas chances no time nas duas últimas temporadas, Kaká vinha sendo cotado para deixar o clube em definitivo ou por empréstimo para Milan, Manchester City e até para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O brasileiro, contudo, demonstrou interesse em permanecer no clube e acabou evitando a negociação.