Acidente com ônibus de torcedores do Pelotas deixa 27 pessoas feridas

Um ônibus com torcedores do Pelotas tombou nesta quarta-feira na rodovia RS 135 no km 70 entre os municípios de Erechim e Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. O acidente foi pouco depois das 22h. O veículo com cerca de 30 passageiros e dois motoristas retornava à cidade de Pelotas após acompanharem jogo do time pelo Campeonato Gaúcho. Ao menos 27 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com a polícia o ônibus caiu em uma ribanceira ao desviar de uma carreta que invadiu a pista no sentido contrário. O grupo de torcedores voltava para casa após ver a derrota do time por 2 a 1 para o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e agentes do Samu e posteriormente encaminhadas por 11 ambulâncias para os hospitais das cidades de Erechim e Getúlio Vargas. Segundo informações preliminares do Hospital Santa Teresinha, em Erechim, a maioria das vítimas está internada na instituição, umas delas em estado grave na UTI. O nome do paciente não foi revelado.

Na cidade de Passo Fundo, o ex-presidente do Esporte Clube Pelotas, Ítalo Gomez, está internado no Hospital de Clínicas. O estado de saúde do Ítalo não foi repassado a reportagem. Há ainda outro torcedor acidentado sob observação no hospital São Roque, na cidade vizinha de Getúlio Vargas. Após receberem alta dos hospitais, as vítimas retornarão a Pelotas, provavelmente nesta quinta-feira, em um ônibus locado pela prefeitura de Erechim. O motorista do ônibus sofreu apenas ferimentos leves.