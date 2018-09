Acidente com ônibus de torcedores rumo ao Gre-Nal deixa dois mortos no RS

Uma colisão envolvendo uma caminhonete Nissan Frontier e um ônibus com torcedores rumo ao Gre-Nal, disputado no Beira-Rio, resultou na morte de duas pessoas na manhã deste domingo, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu por volta das 5h30 na ERS-404, na altura do km 11 em Rondinha no litoral norte gaúcho. As vítimas fatais foram identificadas como Cristiano Caus, de 32 anos, condutor da caminhonete e o motorista do ônibus, Gilmar Alves da Silva, de 36 anos.

Informações da Polícia Civil afirmam que o motorista da caminhonete morreu no local. Já o condutor do ônibus, foi resgatado ainda com vida e conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, onde pouco depois não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com a polícia, o ônibus havia saído do Paraná e tinha como destino Porto Alegre, onde os torcedores iriam assistir ao Gre-Nal na tarde deste domingo. As causas do acidente serão investigadas.

Pelo Twitter, a Vice-Presidência de Relacionamento Social do Internacional comunicou aos seus seguidores sobre tragédia. "Excursão vindo do Sudoeste do Paraná sofre forte acidente na estrada, choque frontal entre o ônibus e uma camionete resulta numa vítima fatal (condutor da camionete) e o motorista em estado grave. Os demais passageiros estão bem e conseguiram outro ônibus rumo à capital", diz a mensagem.