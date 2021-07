Acidente com ônibus do time de futsal do Umuarama deixa dois mortos e 20 feridos no Paraná

O time do Umuarama Futsal sofreu um grave acidente na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta quinta-feira, dia 8. De acordo com informações da Polícia Militar, há duas vítimas, além de uma pessoa gravemente ferida e outras 20 com ferimentos mais leves. O acidente aconteceu na altura do km 667, sentido Santa Catarina.

A Polícia Rodoviária Federal informou que bloqueou a pista para atender a ocorrência, que envolveu também uma carreta e um carro, mas sem ferir os ocupantes. Segundo a polícia, morreram o coordenador atleta da base do Umuarama, que estava no fundo do ônibus, e o motorista do veículo. Os feridos, por sua vez, foram transferidos para o Hospital São José de Joinville e o Pronto Atendimento de Garuva, em Santa Catarina. Conheça o canal de futebol do Estadão.

Nei Victor, técnico do time, disse que o elenco se dirigia a Jaraguá do Sul, onde faria um jogo contra a equipe da cidade na sexta-feira, válido pelas quartas de final da Taça Brasil de Futsal. O ônibus pertencia ao Umuarama Futsal, segundo a Secretaria Municipal de Esportes de Umuarama.

Em rápida entrevista à Folha de Londrina, Nei Victor explicou o momento da tragédia: "Eu estava acordado. O ônibus ficou sem freio na serra, atingiu uma certa velocidade e tombou. Daí para frente, é difícil dizer o que aconteceu", disse. O treinador teve ferimentos leves na cabeça e em uma das mãos e ainda informou que a maioria dos passageiros dormia quando o acidente ocorreu. Ainda não há informações da identidade dos passageiros mortos e feridos.

Dez veículos se envolveram em um engavetamento por conta do bloqueio, deixando 13 pessoas feridas, de acordo com a polícia. Às 11h30, a fila de veículos era de 17 km, segundo a PFR. Embora a direção do time de futsal de Umuarama tenha informado que a manutenção do ônibus estava em dia, uma perícia será feita para identificar a causa do acidente.

Um acidente semelhante aconteceu em janeiro desse ano, a cerca de um quilômetro da Curva da Santa, na mesma rodovia. A batida deixou 19 mortos e 31 feridos na ocasião. O ônibus, que ia do Pará até Santa Catarina, estava desgovernado e bateu na mureta de contenção, saindo da pista.

Diversas equipes já fizeram publicações nas redes sociais se solidarizando com a situação e desejando forças aos familiares e funcionários do clube paranaense.

Segundo a diretoria do Umuarama Futsal, os mortos são um dos motoristas, Osvaldo Silva, e o coordenador da categoria de base do clube, Paulo Vitor Gonzales.