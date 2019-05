Acidente entre carreta e ônibus do Bahia sub-15 mata motoristas e deixa 8 feridos

Um ônibus de turismo que transportava atletas do time sub-15 do Bahia colidiu frontalmente com uma carreta na madrugada deste sábado, em um trecho da BR-251 localizado no norte de Minas Gerais. Os condutores dos dois veículos não sobreviveram ao acidente. Ao menos um dos passageiros feridos está em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus do time levava 22 passageiros: 16 atletas, seis profissionais da comissão técnica e dois motoristas - um deles está em estado grave. Outros sete passageiros ficaram feridos.

O acidente aconteceu por volta das 5h30, no quilômetro 236, próximo ao município de Cachoeira de Pajeú. Em nota oficial, o clube lamentou a colisão entre os veículos e a morte do motorista Carlos Oliveira Pacheco.

"O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar um acidente ocorrido nesta manhã envolvendo o ônibus que transportava o time sub-15 tricolor para a Copa Nike, em São Paulo. O motorista Carlos Oliveira Pacheco não resistiu à colisão frontal com uma carreta na região de Salinas, em Minas Gerais, e faleceu. Ele era funcionário da MS Turismo, empresa a qual o veículo foi alugado", afirmou.

Afirmou, ainda, que os atletas estão bem e que o coordenador da divisão de base, Marcelo Vilhena, já está se deslocando ao local. "Nossos jovens atletas estão bem, mas alguns integrantes da comissão técnica foram encaminhados para atendimento médico. O coordenador da divisão de base Marcelo Vilhena já está se deslocando ao local", acrecentou o Bahia.