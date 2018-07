Acidente na Arena Amazônia deixa trabalhador em estado grave

MANAUS - O funcionário Antônio José Pita Martins, de 55 anos e que trabalha nas obras da Arena da Amazônia, uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, em Manaus, sofreu acidente grave na manhã desta sexta-feira. Segundo informações preliminares, uma peça de ferro de um guindaste caiu na cabeça do operário. Outros dois funcionários passaram mal e também estão sob atendimento médico. Pita Martins é funcionáiro da Martifer, empresa que venceu a licitação para montar os arcos metálicos da cobertura do estádio.

De acordo com funcionários da obra, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou para chegar ao local do acidente e o operário ferido foi socorrido por colaboradores de uma Unidade Móvel particular. O homem foi levado ao Hospital 28 de Agosto e deve ser transferido para o Hospital João Lúcio, especialista em traumatologia, no São José, zona leste de Manaus.

Nesta sexta-feira, o governador do Amazonas, Omar Aziz, e políticos do Estado participariam de uma vistoria na Arena. Após o acidente, a assessoria de imprensa do governador anunciou que ele cancelou a visita. Outros três operários já morreram durante as obras de construção da Arena da Amazônia.

HISTÓRICO

Não é a primeira ocorrência de acidente na Arena Amazônia. No ano passado, o estádio de Manaus teve duas mortes de operários. A primeira vítima morreu dia 28 de março. Raimundo Nonato Lima Costa caiu de uma altura de 5 metros quando andava em um andaime. No dia 14 de dezembro, o funcionário da obra Marcleudo de Melo Ferreira despencou de uma altura maior, de aproximada de 40 metros. Ele tinha 22 anos e trabalhava no guindaste da cobertura.