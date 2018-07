Acidente na Arena Corinthians pode ter ocorrido por combinação de fatores

SÃO PAULO - A perícia ainda está colhendo dados do acidente no canteiro de obras do Itaquerão, ocorrido na quarta-feira passada, que provocou a morte de dois operários. A intenção é encontrar a causa primária que provocou a queda da treliça de aço de 420 toneladas em uma das quinas do estádio. Até agora, nenhuma hipótese foi descartada e o depoimento de José Walter Joaquim, operador do guindaste, é tido como primordial para a elucidação do caso.

O acidente pode ter sido provocado por um problema no guindaste, considerado o maior do País, por erro humano na operação da máquina ou até por um afundamento do solo no momento da operação. O mais provável é que uma combinação de fatores pode ter culminado na tragédia. Especialistas apontam que uma dessas causas apenas não seria determinante para provocar a queda da peça em cima do estádio.

Segundo Leonardo Roncetti, proprietário da TechCon Engenharia, empresa especializada em projetos e consultoria de içamentos com guindastes, é preciso considerar várias possibilidades para tentar chegar à causa do acidente. "Uma informação importante que surgiu extraoficialmente é a de que o operador ouviu o alarme que o computador de borda da máquina emite e pulou. Isso significa sobrecarga", conta.

O especialista explica que o guindaste, apesar de ter capacidade de erguer até 1.350 toneladas, poderia estar configurado para um volume menor. "Essa capacidade é nominal, mas não significa que ele estivesse configurado para isso. Pode ter acontecido uma avaliação equivocada da carga e aí o contrapeso e o raio de operação não eram suficientes. Mas são hipóteses", afirma Leonardo Roncetti.

Ele lembra que o acidente é bem parecido com o que ocorreu em 1999 em Milwaukee, nos Estados Unidos, quando o guindaste caiu com a peça de 400 toneladas na cobertura que estava sendo montada no Miller Park, estádio de uma equipe de beisebol. "Sem dúvida há uma semelhança, principalmente na geometria do içamento, com a mesma quantidade carga e tipo de guindaste parecida. Mas lá foi detectado que a causa primária era velocidade de vento, o que aparentemente não ocorreu em Itaquera", compara.