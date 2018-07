Acidentes em obras da Copa já mataram seis operários

SÃO PAULO - Cinco mortes já foram registradas em acidentes ocorridos nas obras dos estádios que vão receber as partidas da Copa do Mundo. Duas delas aconteceram em Manaus, na Arena Amazonas, outras duas na Arena Corinthians, em São Paulo, e uma no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

O primeiro acidente com morte aconteceu em junho de 2012, quando um operário de apenas 21 anos, José Afonso de Oliveira Rodrigues, despencou de uma estrutura de 30 metros de altura durante a construção do estádio de Brasília.

No Amazonas, no dia 14 de dezembro, o cearense Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 35 metros por causa do rompimento de um cabo. Em maio, já havia sido registrado um acidente fatal no estádio. Raimundo Nonato Lima da Costa, de 49 anos, caiu de uma altura de cerca de cinco metros após tentar a travessia de uma coluna para um andaime.

O acidente que vitimou os operários Fábio Luiz Pereira e Ronaldo Oliveira, causado pela queda de um guindaste na Arena Corinthians, alcançou enorme repercussão internacional por se tratar do estádio de abertura da Copa.

Além desses cinco operários, outros dois morreram em obras da Copa do Mundo por causa de problemas cardíacos: Abel de Oliveira, que faleceu em junho de 2012 no canteiro de obras do Mineirão, em Belo Horizonte, e José Antônio do Nascimento, morto enquanto trabalhava na construção da Arena Amazônia – em uma triste coincidência, sua morte ocorreu no mesmo dia do acidente que vitimou Marcleudo Ferreira.

As mortes decorrentes de acidentes ocorridos nas obras dos estádios estão inseridas em um triste contexto que coloca o Brasil como um dos campeões mundiais em número de acidentes de trabalho. Em 2011, foram quase três mil mortes; em 2012, o número caiu para 2.750 vítimas. Os dados podem ser ainda maiores, uma vez que vários acidentes não são computados. O setor de construção civil é o que registra maior número de acidentes no País.

Sindicatos de vários estados do Brasil criticam a maneira como as obras da Copa do Mundo estão sendo aceleradas para que o prazos sejam cumpridos. Em alguns casos, há denúncias de descumprimento das normas de segurança. Das 12 arenas do Mundial, apenas sete estão prontas. São elas: Maracanã (Rio), Mineirão (BH), Fonte Nova (Salvador), Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco (Recife), Mané Garrincha (Brasília) e Arena das Dunas (Natal).

Ainda estão em construção: Beira-Rio (Porto Alegre), Arena da Baixada (Curitiba), Arena Pantanal (Cuiabá), Arena Amazônia (Manaus) e Arena Corinthians (São Paulo).