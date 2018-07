Acionistas do Arsenal reclamam por má temporada

Pequenos acionistas representados pelo Grupo de Suporte do Arsenal (AST, na sigla em inglês) também pediram mais engajamento de Stan Kroenke, o norte-americano bilionário que possui participação majoritária do clube.

O Arsenal não levanta um troféu desde 2005 e tem passado por uma semana desastrosa, depois de ser praticamente eliminado da Liga dos Campeões ao perder por 4 x 0 para o Milan na primeira partida de duas nas oitavas de final.

Em uma análise sobre as finanças do clube, o AST estimou que o Arsenal tinha cerca de 50 milhões de libras (79,4 milhões de dólares) para "gastar ou economizar para um dia chuvoso". Os acionistas questionam se o dinheiro foi ou não colocado à disposição do técnico Arsene Wenger para fortalecer a equipe.

O fracasso em se classificar para a competição mais importante da Europa custaria ao Arsenal cerca de 45 milhões de libras, previu o AST.

O AST representa acionistas que têm juntos ao redor de 4,5 por cento do Arsenal.

(Por Keith Weir)